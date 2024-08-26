DEM'li Gülistan Koçyiğit, PKK'ya yapılan operasyonlardan rahatsız oldu DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik sınır dışı operasyonlarından rahatsız oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Editör: Abdullah Paçal

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

PKK'lı teröristler, yerli SİHA'lardan gizlenmek için adeta kaçacak delik arıyor.

Mağaralarda kapana sıkılmış halde çaresiz kalan teröristlere yönelik operasyonlarda çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getiriliyor.

Ancak düzenlenen bu operasyonlar, DEM Partili vekilleri ve siyasetçileri oldukça rahatsız ediyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis basın toplantısında düzenlenen operasyonlardan rahatsızlığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden Gülistan Tara ve Hero Bahadin'in için tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERİ ANARAK BAŞLADI

Koçyiğit, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gün önce Süleymaniye'de Türkiye'nin SİHA saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hero Bahadin ve Gülistan Tara'yı burada anarak başlamak istiyorum. Evet bir araç vuruldu ve o araç içerisinde iki gazeteci yaşamını yitirdi. Kalan 4 kişi de yaralandı.

"BU SİHA SALDIRILARININ GEREKÇESİ NEDİR?"