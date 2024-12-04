DEM'li Van Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki kararı Yargıtay bozdu

ANKA

Terörle bağlantılı belediyelere kayyum atamaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi için yeni bir gelişme yaşandı.

HAKLARIN GERİ VERİLMESİ KARARI BOZULDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararı, “görevsiz şekilde verdiğini” bu nedenle kararın hukuki değerden yoksun olduğuna işaret ederek bozulmasına hükmetti.

Daire, dosyayı yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

VAN'A KAYYUM ATANACAK YORUMLARI

Bu gelişme kamuoyunda Van'a da kayyum atanacağı yorumlarına neden oldu.

Kararın gerekçesinde, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık sürenin geçmesi gerektiğini belirtti.

"MEMNU HAKLARI 20 ARALIK 2025'TE İADE EDİLEBİLİR"

Yapılan incelemede, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının, mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiğinin belirtildiği kararda ikinci şartın ise, kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede kanaat oluşması gerektiği belirtildi.

Dosya kapsamında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Abdullah Zeydan hakkında yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair kararın 4 Nisan 2023’te verildiği, ek kararın verildiği tarihte, üç yıllık sürenin geçmiş olması şeklinde belirlenen ve mahkemeye herhangi bir takdir hakkı tanımayan ilk şartın gerçekleşmediği belirtildi.

Zeydan’ın tahliye tarihinin, hükmün kesinleştiği tarih olan 20 Aralık 2022 olduğu, cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmiş olması gerektiği vurgulanarak bu sürenin de 20 Aralık 2025 olduğu kaydedildi.

"HUKUKA AYKIRI"

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin seçimden önce verdiği memnu hakların iadesi kararını görevsiz şekilde verdiğini yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine ortadan kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Gerekçede, Zeydan’ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ek kararın yalnızca kanun yararına bozma ile giderilmesi mümkün olduğu halde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvurunun itiraz kabul edilerek daha önceden verilen ek kararın yeniden ele alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Daire, bu kararın da görevsiz şekilde verildiğini ve hukuki değerden yoksun olduğunu belirterek, her iki kararı bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

MAZBATAYI RAKİP ADAY ALMIŞTI

Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı. Zeydan’ın memnu hakkının 29 Mart’ta Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine YSK, mazbatayı Zeydan'a vermişti.