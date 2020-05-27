Demokrasi Adası açıldı

27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açıldı.

Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.

27 Mayıs Darbesi'nin 60.yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

27 MAYIS MÜZESİ GEZİLDİ, DÜNDEN BUGÜNE YASSIADA BELGESELİ İZLENDİ

Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi.

Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yapılan camiyi gezdi.

Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.

"YASSIADA'DA YAPILAN BİR HUKUK CİNAYETİYDİ"

Daha sonra ise açılış töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye önce Devlet Bahçeli, ardından Mustafa Şentop, son olarak da Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi. O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

"HER ÜÇ KAHRAMAN DA İDAM SEHPASINA GURUR VE İNANÇLA YÜRÜDÜ"

"Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Menderes ve arkadaşlarının milletimizinin kalbindeki mümtaz yeri güçlenerek devam edecektir. Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü.

"İDAMLARI ENGELLEMEK İÇİN ÇIRPINAN ALPARSLAN TÜRKEŞ'İ RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz.

Onları deviren, yargılayan ve asanlar, hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar.

Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olacaktır.

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"MENDERES'E, ÖZAL'A SALDIRANLAR, ŞİMDİ DE CUMHUR İTTİFAKINA AYNI NEFRE DUYGULARIYLA YÖNELDİLER"

Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin temel karakteri milletimizin değerlerine ve tarihine düşmanlıktır. Sadece darbe yapanları değil, 'daha ne bekliyorsunuz' kışkırtmasıyla ordumuzun içine darbe virüsünü de sokanları bu millet asla affetmeyecektir. Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir. Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler.

Sayın Bahçeli'ye, ekibindeki tüm MHP'li kardeşlerime, Türkiye'nin tarihinin en zorlu mücadelelerinden birini yürüttüğümüz bu dönemde sergiledikleri dirayet ve verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum."

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