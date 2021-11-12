- Haberler
- Gündem Haberleri
- Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vatan' marşı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vatan' marşı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi.
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 21:36
- Güncelleme : 12.11.2021 - 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’ne katıldı.
Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye'nin yürüteceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının 'Vatan' marşını dinledi.
HASAN DOĞAN O ANLARI PAYLAŞTI
O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Twitter hesabından paylaştı.
Doğan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'a Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği görüldü.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vatan' marşı VİDEO