Demokrat Parti’de kongre krizi: İki milletvekili istifa etti

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Demokrat Parti dağılma eşiğinde...

Partinin dün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi, parti içi tartışmalar ve istifalarla sarsıldı.

UYSAL YENİDEN SEÇİLDİ

Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilirken, kongrede yaşanan gelişmeler Demokrat Parti'yi yeni bir krizin eşiğine getirdi.

İKİ MİLLETVEKİLİ KONGREYE KATILMADI

Kongreye partinin 3 milletvekilinden yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş katılırken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun toplantıya katılmadı.

İSTİFA ETTİLER

Yaşanan krizin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İMZA KRİZİ

Kongrede, genel başkanlığa muhalif bir isim olan İlay Aksoy’un adaylığıyla ilgili yaşanan imza krizi dikkat çekti.

Aksoy, adaylık için gereken 50 imzayı aşıp, 60 delegenin desteğini alarak adaylığını ilan etti.

Ancak daha sonra 11 delege imzalarını geri çekti. Aksoy, imzaların tehditle geri çektirildiğini iddia ederek, kongrede demokratik bir ortamın sağlanamadığını ifade etti.

Aksoy açıklamasında, "Uysal, bir kadından ve kendi seçtiği delegelerden korktu." dedi.

İSTİFA KARARLARI MECLİS DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kongrede yaşanan bu tartışmaların ardından DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifalarla birlikte Demokrat Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 1’e düşmüş oldu.

Parti, Meclis’te yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile temsil edilecek.

YEREL SEÇİMLERDE DİBİ GÖRDÜ

Geçen yılki seçimlerde CHP listesinden 3 milletvekili çıkaran ve Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı koşuluyla 6'lı masada yer alan Demokrat Parti, yerel seçimlerde istediği oy oranlarına ulaşamadı.

Yerel seçimlerde Demokrat Parti, 85 bin 905 oy alarak yüzde 0,19 ile 13’üncü parti oldu.