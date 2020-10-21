Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev arasında görücü usulü evlilik tartışması

Kadına şiddetin konuşulduğu programda Sevda Türküsev, "Görücü usulü evlilik azalınca şiddet arttı" deyince Deniz Akkaya sert tepki gösterdi. Sonrasında programda ortalık karıştı.

Uçankuş TV’de yayınlanan Canlı Masa programında son yılların en sert canlı yayın kavgalarından biri yaşandı.

Konu kadına şiddet...

Programın konuklarından Sevda Türküsev'in, kadına şiddeti artık görücü usulü evliliklerin kalmamasına bağlaması kavga çıkardı.

Türküsev, görücü usulü evliliği destekleyince Deniz Akkaya da çıldırdı.

"GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK AZALINCA KADINA ŞİDDET ARTTI"

Sevda Türküsev, “Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama flörtlere onlara bunlara başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı." ifadelerini kullandı.

"BUNU NASIL DESTEKLERSİN"

Türküsev'den sonra söz alan Deniz Akkaya bağırarak "İnsanlar birbirini tanıyacak, flört edecekler. Tabii ki de iki kişi birbirine uyumlu mu diye birbirine bakacak. Benim anam babam benim gideceğim adamın huyuna değil malına bakar. Ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Siz görücü usulü ile evlilik gibi kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz bu masada." deyince Türküsev "Ne alakası var?" diye cevap verdi.

"İHA'LARI SİHA'LARI BİLE YAPTIK"

Deniz Akkaya, sonrasında "Bu toplum uzaya roket göndermesi gerekiyor bunları konuşmak değil." diye ekledi.

Türküsev de Akkaya'nın bu söylediğine "Yolluyoruz İHA'ları SİHA'ları yaptık." diyerek cevap verdi.

Akkaya sonrasında "Sizin eskiden böyle bir şey yok demeniz çok trajikomik. Görücü usulü evlenmek kadar kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz? Görücü usulü gibi bir avamlığı ben destekleyemem.'' dedi

"SİZ EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİYİ ÖNEREN BİR İNSANSINIZ"

Türküsev de "Deniz Hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum." diyerek Deniz Akkaya ile tekrar tartıştı.

"KIZ ÇOCUKLARINI MAHVEDEN ZİHNİYET SİZLERSİNİZ"

Akkaya da "Senin dediğin görücü usulünde kadına fikri sorulmuyor. Bu adamla ben evleneceğim, ben yatağa gireceğim, ben çocuk yapacağım; buna niye anam babam karar veriyor? Yazıklar olsun, kız çocuklarını mahveden zihniyetler sizsiniz işte." diyerek tartışmayı sürdürdü.

Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev arasında görücü usulü evlilik tartışması