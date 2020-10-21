Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev arasındaki kavga sosyal medyaya taşındı

Görücü usulü evlilikler üzerinden canlı yayında sert bir canlı yayın kavgasına tutuşan Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev, yayına ilişkin karşılıklı açıklamalar yaptı.

Uçankuş TV'de izleyiciyle buluşan Canlı Masa programında Sevda Türküsev ile Deniz Akkaya sert bir tartışma yaşadı.

Sevda Türküsev görücü usulü evlilikleri savunurken Deniz Akkaya görücü usulü evliliklere net bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

İkili arasında yaşanan tartışma kamuoyunun gündeminde geniş bir şekilde yer aldı. Tartışmayı dinleyenlerin bir kısmı Türküsev'e bir kısmı ise Akkaya'ya hak verdi.

Yayının ardından Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev'in kavgası sosyal medyada devam etti.

"EVLİLİK ÖNCESİ CİNSEL YAŞAM TERCİHTİR FAKAT.."

Twitter hesabından görüntüleri paylaşan Türküsev, "Evlilik öncesi cinsel yaşam tercihtir fakat toplumun örfüne adetine değer yargılarına terstir. Toplumu adeta sapık yerine koymak haksızlıktır. Değer yargılarımıza sahip çıkalım. İnsanlar istediği hayatı yaşamakta serbest ama kendi yaşadığı hayatı doğru gibi topluma empoze etmemeli ve değer yargılarına saldırmamalı." dedi.

Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev arasında görücü usulü tartışması VİDEO

KAVGA MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Deniz Akkaya ise Instagram hesabından tartışmaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Avukatının harekete geçerek resmi işlemleri yaptığını bildiren Deniz Akkaya, Sevda Türküsev ile yaşadığı kavgayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Türküsev'e "Saray soytarısı" diyen Deniz Akkaya, "Yaranmaya çalıştığın kesim, seni ne tasvip ediyor ne de yaranmanı kaale alıyor. Sarayın soytarısı olmaktan öteye geçememek..." dedi.

Deniz Akkaya ile Sevda Türküsev arasında görücü usulü evlilik tartışması haberi