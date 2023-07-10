Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim... Arafta Sorular programına katılan Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken, "Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak" ifadelerini aktardı.

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ensonhaber.com

24 TV'de yayınlanan Esra Elönü moderatörlüğündeki Arafta Sorular programı, ilgi çekici başlıklar atmaya devam ediyor.

Programın bu seferki konuğu, model ve sunucu Deniz Akkaya oldu.

Elönü'nün "Programın başında dedin ki, ailem CHP'li ben de..." cümlelerini yarıda kesen Akkaya, "Ne kadar güzel bir konuya değindin." diyerek açıklamalarına başladı.

"Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim"

CHP'li olmadığını, Atatürkçü olduğunu belirten Akkaya şöyle devam etti;

Ben, Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda da değilim. Ben, aklını kullanan bir seçmenim. Kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP bakış açısını değiştirmediği zaman ondan da vazgeçeceğim. Babam CHP'li ama ben Atatürkçüyüm.

"Benim babam da bu tarafın yobazı"

Elönü, bu kez de "Ailenin oy verdiği CHP ile şu anki CHP arasında ne görüyorsun?" sorusunu yöneltti.

Akkaya şu cümleleri kullandı;

Benim babam da bu tarafın yobazı, ne olursa olsun CHP'ye atar. Ama ben öyle değilim beklentilerim var. Aklını kullanan bir seçmenim. Benim beklentilerimi kim karşılarsa ona oy atarım.

"Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak"