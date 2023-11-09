Deniz Akkaya’dan Ensonhaber canlı yayınında Şükran Polat’a sert sözler Şükran Polat'la yaşadığı diyalogla gündeme gelen Deniz Akkaya en net cevabı Ensonhaber'de verdi. Türkiye sizden nefret ediyor diyen Akkaya, "Bunlara söylenecek çok şey var da bunların yüzü kızarmaz"

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ensonhaber.com

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Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu.

Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları boy göstermeye başladı.

Akıl almaz iddiaların ardından ise yargı harekete geçti.

Engin-Dilan Polat çifti tutuklandı

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Deniz Akkaya'dan sert sözler

Eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam eden Dilan Polat'ın oğluyla yayınladığı bir video Deniz Akkaya tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

"Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan" diyen Deniz Akkaya'ya yanıt ise Şükran Polat'tan geldi.

Şükran Polat'a cevabını Ensonhaber yayınında verdi

Polat'ın açıklamalarının ardından ünlü magazinci Deniz Akkaya en net cevabı Ensonhaber canlı yayınında verdi.

'İlker Koç ile Gündem' programına konuk olan Akkaya, Şükran Polat'a verdi veriştirdi.

"Ülkemizde nerede işsiz güçsüz kişiler var influcer oluyor"

Deniz Akkaya açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şükran Polat denen şahısa benden beklenmeyecek bir cevap verdim. Bunların fıtratı kibarlığı kaldırmıyor. Bütün ananesi, oğlu, akrabaları hepsi içerde bugün. En yüz kızartıcı suçtan içerde bunlar. İnflucer denen şey 10-12 yaşındadır. Ama ülkemizde nerede işsiz güçsüz 30'lu yaşlarına merdiven dayamış kişiler var influcer oluyor. Bunlar kitap okumadığı için bir iki kelimeyle idare ediyorlar. Batıklıkta serap görmekten vazgeçsin bu aile. Onların sandığı gibi insanlar onları severek takip etmiyor.

"Türkiye sizden nefret ediyor"

Bu iş neymiş arkadaş ben şoktayım. Bizim 40 senedir ne iş yaptığımız belli, ben ilk defa böyle şeyler gördüm dizilerde görülmeyecek şeyler. Resmen tüm Türkiye’yle dalga geçmişler. Tüm Türkiye sizi ibreti alem için izliyor. Türkiye sizden nefret ediyor. Siz artık nefret objesine dönüştünüz. Senin oğlun mazlumun parasını çalmış bunu kabul etmiş, naylon faturanız ortaya çıkmış sen kolundaki altınları sallayarak oradaki habercilere laf atıyorsunuz haddinizi bileceksiniz.

"Bunlara söylenecek çok şey var da bunların yüzü kızarmaz"