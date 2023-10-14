Dünya, tek solukta İsrail-Hamas arasındaki gerilimi takip ediyor.
İsrail, kara harekatına hazırlanırken kriz Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi.
Konu hakkında her yeni günde birçok tartışma ortaya çıkıyor.
Bu kez yeni bir tartışmanın fitilini model ve sunucu Deniz Akkaya ateşledi.
Acı gerçekleri açıkladı...
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akkaya'nın "Musevi" analizi dikkat çekti.
"Bu son yorumum ağır gelecek ama birileri de acı gerçekleri söylemeli" notuyla cümlelerine başladı.
"Bir avuç Musevi dünyayı yönetiyorsa Müslümanlar nerede yanlış yaptığını düşünsün"
İşte o paylaşım;
Eğer bir avuç Musevi bütün dünyayı yönetiyor ise Müslümanlar kafasını iki elinin arasına alsın ve düşünsün biz nerede yanlış yaptık.
"Neden hep Müslüman ülkeler acı çekiyor?"
Hiç düşünüyor musunuz Müslümanlık neden Arap yarımadasına inmiş? Neden dünyada her kötü durumda olan ülkeler Müslüman ülkeler? Neden hep Müslüman ülkeler acı çekiyor?
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