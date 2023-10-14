Deniz Akkaya'dan "Musevi" çıkışı! Müslümanlar nerede yanlış yaptığını düşünsün... Musevilere Müslümanları kıyaslar nitelikte bir paylaşımda bulunan model Deniz Akkaya, yeni bir tartışma konusunun fitilini ateşledi.

ensonhaber.com

Dünya, tek solukta İsrail-Hamas arasındaki gerilimi takip ediyor.

İsrail, kara harekatına hazırlanırken kriz Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi.

Konu hakkında her yeni günde birçok tartışma ortaya çıkıyor.

Bu kez yeni bir tartışmanın fitilini model ve sunucu Deniz Akkaya ateşledi.

Acı gerçekleri açıkladı...

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akkaya'nın "Musevi" analizi dikkat çekti.

"Bu son yorumum ağır gelecek ama birileri de acı gerçekleri söylemeli" notuyla cümlelerine başladı.

"Bir avuç Musevi dünyayı yönetiyorsa Müslümanlar nerede yanlış yaptığını düşünsün"

İşte o paylaşım;



Eğer bir avuç Musevi bütün dünyayı yönetiyor ise Müslümanlar kafasını iki elinin arasına alsın ve düşünsün biz nerede yanlış yaptık.

"Neden hep Müslüman ülkeler acı çekiyor?"