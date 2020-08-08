Deniz Baykal, Muharrem İnce için harekete geçti

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin parti kurmaktan vazgeçmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan Muharrem İnce, yeni parti kurmak için düğmeye bastı.

İnce'nin bu hareketinin ardından yapılan anketlerde CHP oylarının fazlasıyla bölüneceği görüldü.

Yeni parti çalışmaları nedeniyle endişelenen isimlerden biri de eski genel başkan Deniz Baykal oldu.

Orhan Uğuroğlu'na konuşan Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasını "facia" olarak nitelendirdi.

"İSRAF EDEMEYECEĞİMİZ BİR İSİM"

Baykal, şunları söyledi: "Muharrem CHP'de siyasi mücadelesi ile de demokrasiye inancı ile de CHP'ye bağlılığı ile de israf edemeyeceğimiz bir siyasetçidir. Bu faciayı önlemek zorundayız. Bundan sadece CHP değil Türkiye de kazançlı çıkar. Çünkü kırılmaya tahammül edilemeyecek bir siyasi tablo içindeyiz. Elbette sessiz kalıp seyredecek değiliz.

MUHARREM İNCE GENEL MERKEZ YANLIŞ YAPTI DEMEMELİ

İnce'ye de güveniyorum. Hata yapmamalı, ayrılmamalı. Genel Merkez "yanlış yaptı" dememeli. İnce'ye hak ettiği sevgi ve saygıyı gösterirsek gereğini tereddütsüz yapacaktır."