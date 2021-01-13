Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilerin 'kaset kumpası' davası devam etti

Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilerin 'kaset kumpası' davası devam etti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel görüntülerinin internette paylaşılmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de içinde bulunduğu 170 sanığın yargılanması devam etti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüler, internet ortamında paylaşılmıştı.

Birkaç ismin özel görüntülerinin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

FİRARİ SANIĞIN KAÇIŞINA YARDIM EDEN ŞAHIS DİNLENDİ

Duruşmada, firari sanık Ömer Demir'in yurt dışına kaçışına yardım ettiği belirtilen Sezer E., tanık sıfatıyla dinlendi.

BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Çiftçilik yaptığını belirten Sezer E., Demir'i tanımadığını, sanığı aracına aldıktan kısa süre sonra polislerce yakalandıklarını ifade etti.

Demir'in yurt dışına kaçışı konusunda bilgi sahibi olmadığını savunan Sezer E., adını hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisinden Demir'i boş bir araziye bırakmasını istediğini bildirdi.

FETÖ BÜNYESİNDE AYNI EVDE KALDILAR

Tanık Selim B. ise sanıklardan Adem Çoban'ı tanıdığını, öğrencilik yıllarında Malatya'da FETÖ yapılanması bünyesinde aynı evde kaldıklarını anlattı.

İlerleyen süreçte kendisinin örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığını anlatan Selim B., sanıkla sonraki süreçte irtibatı olmadığını ifade etti.

DURUŞMA YARINA BIRAKILDI

Tanık Yunus A. da sanıklardan Erhan Sazi'yi öğrencilik yıllarında kaldığı yurttan tanıdığını ancak örgütsel bağı olup olmadığını bilmediğini beyan etti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

100 SANIK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Solmaz, 15 Aralık 2020'de dosyaya sunduğu esasa ilişkin görüşünde sanıklardan 100'ünün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

SANIKLAR ARASINDAKİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ

Cezalandırılması istenen sanıklar arasında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ömer Altıparmak, Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Hami Güney ve Ali Fuat Yılmazer de bulunuyor.

42 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEBİ

Görüşte, atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istenmişti