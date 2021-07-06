Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli'ye yanıt geldi

Kendisi hakkında bir takım iddialarda bulunan Zülfü Livaneli'ye yanıt veren Deniz Baykal, bu iddiaları yalanladı.

CHP'de Zülfü Livaneli'nin açıklamları sonrası parti içinde tartışmalar devam ediyor.

Eski CHP milletvekiliği ve sanatçı kimliği ile adını duyuran Zülfü Livaneli, tartışmanın fitilini ilk olarak Bülent Ecevit ile başalttı.

"FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir" açıklaması kamuoyunun gündemine oturan Livaneli, başka bir röportajında da CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ı hedef aldı.

Livaneli, Deniz Baykal'ın solculukla alakası olmadığını belirterek "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." ifadelerini kullandı.

"ZÜLFÜ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Livaneli'nin bu iddiaları sonrası Deniz Baykal'dan ilk açıklamalar da geldi.

Hürriyet'in haberine göre Baykal, Livaneli’nin iddialarına ilişkin "Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum. En büyük üzüntüm ise Genel Merkez’den hiç kimsenin aramaması..." ifadelerini kullandı.