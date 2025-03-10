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Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, FETÖ şüphelilerine yönelik bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüpheli tespit edildi.

Ankara'da saklandığı tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen baskında saklandığı gizli bir bölmede yakalandı.

DENİZ BAYKAL'IN KASET SKANDALIYLA İLTİSAKLI

Operasyonda yakalanan Ü.Y. adlı şahsın, CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçtiği tespit edildi.

2016 YILINDA EMNİYET AMİRLİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Şüphelinin ayrıca, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi.

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amirliği de yapan Ü.Y.'nin 2016 yılında ihraç edildiği tespit edildi.

SAKLANDIĞI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Başarılı operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

Ses ve görüntülerinin kayda alınması,

Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen,

Resmi Belgede Sahtecilik ve

Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan,

FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve

FETÖ’ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;

Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

FETÖCÜLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"