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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.