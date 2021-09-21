Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Ünal Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramı ile ilgili açıklamalarına, "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına hukukuna Akdeniz’de sahip çıkmaktır" dedi.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramını hedef alan açıklamalarına, eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızından tepki geldi.

Aslı Baykal, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." diyen Çeviköz'e yanıt verdi.

"SALDIRGANLIK GİBİ SUNMAK OLACAK İŞ DEĞİL"

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil."

NE OLMUŞTU?

CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Karar TV'ye yaptığı açıklamada 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili olarak "Zannediyorum AKP iktidarının dış politikayı askerileştirme ve dış politikayı biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem gibi." demişti.

Çeviköz, "Mavi Vatan, tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram gibi. Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadesini kullanmıştı.

CHP'li Ünal Çeviköz'den 'Mavi Vatan'ı hedef alan sözler