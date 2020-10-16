Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor

CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Halk Partisi adında parti kuracağı iddiası, CHP'de gündemi değiştirdi.

CHP'de Muharrem İnce'nin parti hazırlığından sonra bir parti daha geliyor...

İddia Muharemm İnce'nin ilk defa parti kuracağını duyuran Hürriyet'in yazarı Yalçın Bayer'den, kaynak CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'dan...

Bayer, ‘Antalyalı parti’ hikayesinin ardındaki gerçekler CHP aşındırılıyor' başlıklı bugünkü yazısında, CHP'den ayrılarak 'Halk Parti' isminde yeni bir parti kurulacağını, genel başkanının da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağını iddia etti.

Bayer, yazısında iddia ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"HALK PARTİSİ"

"Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor. Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var, İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...

BAYKAL'IN KIZI GENEL BAŞKAN

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış. En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. Muharrem İnce de gelebilir mi? CHP’nin ‘ağır’ bir abisi 'Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz' diyor. Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır"