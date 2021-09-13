Deniz Baykal'ın öldüğü iddiaları yalanlanarak, Ankara'da olduğu duyuruldu

Hakkında yapılan "öldü" haberlerine kızan Deniz Baykal'ın, Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğu öğrenildi.

CHP eski genel başkanlarından Deniz Baykal, bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Tedavisine devam edilen 83 yaşındaki tecrübeli siyasetçi Deniz Baykal'ın öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bu yalanlar bazı haberlere konu oldu.

ANKARA'DA KIZIYLA BERABER

Ortaya atılan iddialara, Deniz Baykal ve yakın çevresinden yalanlama geldi.

Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğunu ifade eden Deniz Baykal, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Baykal'ın, hakkında yapılan yalan haberlere kızdığı öğrenildi.

Baykal Ailesi'nin ardından CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş de açıklama yaptı.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜM, SAĞLIĞI İYİ"

Yılmaz Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil." şeklinde konuştu.