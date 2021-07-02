Deniz Çakır, başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti

Başörtülü kadınlara hareket ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Deniz Çakır'ın, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Oyuncu Deniz Çakır'a, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gittiği bir mekanda, başörtülü kadınlara hareket ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, karar açıklandı.

"GİYİMLERİ NEDENİYLE HAKARETE MARUZ KALDILAR"

Müşteki avukatları, suçun unsurların oluştuğunu belirterek, müvekkillerinin giyim kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia etti.





"DELİL YETERLİ DEĞİL"

Müşteki avukatları, mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında, "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir.

Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır.

Yeterli delil yoktur. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki bu sözlerden rahatsız olmamışlardır.

Şikayetçi olanların ise şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.



