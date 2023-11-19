Deniz Harp Okulu'nun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü kutlandı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, "Karadeniz'de güçlü bir deniz kuvvetleriyiz" dedi. Tatlıoğlu, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

AA

Deniz Harp Okulu, yeni yaşını kutluyor.

Heybeliada Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, askerlerin geçidine sahne oldu.

Tören için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun yanı sıra amiraller, subaylar, eski deniz kuvvetleri komutanları ve okuldan mezun emekliler vapurla Heybeliada'ya geldi.

Helikopter ve su üstü unsurları eşlik etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ve su üstü unsurlarının eşlik ettiği özel vapura, Heybeliada açıklarında TCG Anadolu personeli tarafından denizcilere özgü "çimariva" adı verilen selamlama yapıldı.

Heybeliada'ya ulaşan davetliler okul yerleşkesine geçti. Davetlileri, Deniz Eğitim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul ve diğer yetkililer karşıladı.

Oramiral Tatlıoğlu ve davetlilerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören başladı.

Geçit töreni yapıldı

Yoğun yağış altında gerçekleşen törende, ilk olarak öğrenci alayı daha sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun devre arkadaşlarının bulunduğu emekli subaylardan oluşan manga geçiş yaptı.

Davetlilerin yoğun alkışları arasında "1981 devresi" emekli subayların yaptığı tören geçişinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul rehberliğinde denizde tören geçişi icra edildi.

"Nizam Heybeliada" adı verilen düzende, aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, Sahil Güvenlik gemileri ve denizaltıların da bulunduğu 21 unsur ile Heybeliada açıklarında tören geçişi gerçekleştirildi. Geçiş sırasında Oramiral Tatlıoğlu, okulun yerleşkesinden gemileri selamladı.

"Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceğiz"

Törenlere Piri Reis Konferans Salonu'nda devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1773'te kurulan, dünyanın en köklü ve alanında öncü eğitim kurumlarından Deniz Harp Okulunun, yetiştirdiği subaylarla Deniz Kuvvetlerinin geldiği seviyeye çok büyük katkı sağladığını ifade etti.

Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetlerinin, "köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışıyla, personeli, yerli ve milli savunma sanayinin desteğiyle, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini çevre ve dünya denizlerinde azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Son dönemde Karadeniz'in sadece güvenlik anlamında değil, doğal gaz kaynakları dolayısıyla ekonomik anlamda da önemli hale geldiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine destek olduklarını, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’in jeopolitik mücadelede yeni bir döneme girdiğini belirtti.

"Çok güçlü bir mayın filomuz var"

Karadeniz'e döküldüğü belirtilen mayınların serbest kalanlarıyla mücadele konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübesine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Çok güçlü bir mayın filomuz var. Karadeniz'de bu mayın tehdidini bertaraf ettik, etmeye devam ediyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı filosunun, hem ticari gemileri hem sondaj gemilerini çok iyi koruduğunu ve Karadeniz'de herhangi bir güvensiz durumun oluşmadığını aktardı.

"Karadeniz'de güçlü bir deniz kuvvetleriyiz"

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz'de güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Diğer kıyıdaş ülkelerle Karadeniz'in güvenliğini sağlıyoruz. Dolayısıyla Montrö Sözleşmesi hükümlerine uyulmasının önemini sürekli ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kıbrıs konusunu da çok önemsediklerini belirten Tatlıoğlu, "Cenevre görüşmelerinde iki devletli çözüm dedik ve noktayı koyduk. Kıbrıs'ta beklentimiz iki devletli çözüm." dedi.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, düzensiz göçle mücadele konusunda verdikleri destek sonucu Ege'de düzensiz göçmen sayısının yüzde 98 oranında azaldığını da bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak İHA'ları çok etkin kullandıklarını belirten Tatlıoğlu, "Ege'de 24 saat kesintisiz taktik resmi temin ediyoruz." diye konuştu. Eğitim ve tatbikatların devam ettiğini bildiren Tatlıoğlu, NATO görevlerinin de sürdüğünü aktardı.

Oramiral Tatlıoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalarda etkin rol aldıklarını, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın hastane olarak kullanıldığını, 24 gemi ile çalışmalara destek sağladıklarını anlattı.

"TB3'ü yılın sonunda almayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin, ilk milli korvetin ardından ilk milli fırkateyni de yaptığını belirten Tatlıoğlu, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya'yı da Aralık ayında teslim alacaklarını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak TB2, Anka ve Aksungur insansız hava araçlarını çok etkin şekilde kullandıklarını anlatan Tatlıoğlu, TB3'ü de bu yılın sonunda almayı hedeflediklerini ve TCG Anadolu'ya konuşlandıracaklarını kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de çevre denizlerde kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmiş, etmeye de devam edecektir. Türk Deniz Kuvvetlerimiz çevre denizlerimizde vardır ve her zaman da var olacaktır." diye konuştu.

Tarihinin en yüksek mezun sayısı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da Deniz Harp Okulunun Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, okulun 250'nci yılındaki diploma töreninde, tarihinin en yüksek mezun sayısına ulaşarak 466 öğrenciyi mezun ettiklerini belirtti.

Okulda 1685 öğrencinin eğitim gördüğünü, 96 dost ve müttefik ülke öğrencisine de ev sahipliği yaptıklarını aktaran Özoğul, şunları kaydetti:

Bilimsel ve akademik çalışmalarda da başarılarımızı bu sene perçinledik. TEKNOFEST yarışmasında 2 mavi takımıyla birincilik ve Armada takımımızla üçüncülük elde ettik. Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen Jet Motoru Tasarım Yarışması'nda da 55 ülke arasından birincilik elde ettik.



Deniz Harp Okulu, geçmişten aldığı güçle 250 yıllık donanmamızın ana subay kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelecekte de aziz milletimizin emrinde, ülkemizin savunmasında şanla ve gururla görev yapmaya devam edecektir.

"Gelecekte de kadın amirallerimizin olacağına inanıyorum"

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında amiralliğe terfi eden, TSK'nın ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ise mezunu olduğu Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Amiral rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak duyduğu gururu dile getiren Fırat, "Genç kadın subaylarımıza, öğrencilerimize ve kariyer seçme aşamasında bulunan gençlerimize rol model olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Deniz Kuvvetlerimizde pek çok önemli görevi icra eden kadın subaylarımız var. Gelecekte de kadın amirallerimizin olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Mezunlar adına en kıdemli mezun olarak Emekli Albay Kaya Ünal'ın da konuşma yaptığı tören, bando eşliğinde marşların okunması ve geleneksel nöbet devir tesliminin ardından sona erdi.

Öğle yemeğini Harbiyelilerle öğrenci yemekhanesinde yiyen Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve davetliler daha sonra "Anılar Salonu"nun açılışını yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)