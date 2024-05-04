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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada takip ediliyor.
Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışlarına ilişkin videoları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları Konya Karapınar'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi" ifadesi kullanıldı.
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