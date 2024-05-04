Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Stinger atışları başarıyla icra edildi Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Stinger atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada takip ediliyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları Konya Karapınar'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi" ifadesi kullanıldı.