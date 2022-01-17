MSB, sosyal medyadaki son paylaşımıyla Deniz Kuvvetleri'nin gövde gösterisini gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın torpido atışları yaptığı görüntüleri yayınladı.

MSB'nin Twitter hesabındaki paylaşımda nefes kesen görüntüler yer aldı.

"HEDEFLER TAM İSABETLE VURULUYOR"

Paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan torpido atışları VİDEO

