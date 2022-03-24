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    Deniz Kuvvetleri'ne 3 İHA teslim edildi

    Deniz Kuvvetleri'ne 3 İHA teslim edildi

    MSB, 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR'un Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 24.03.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:24
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    Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarının (İHA) üretim ve geliştirme çalışmaları devam ederken testlerini tamamlayan araçlar, belli kurumlara teslim ediliyor.

    Üstün teknoloji ürünü araçlarla donatılan kurumlardan biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı oldu.

    3 İHA DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİNE GİRDİ

    Komutanlığa 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR teslim edildi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlık Twitter hesabından teslim töreninden fotoğraflarla birlikte, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

    Deniz Kuvvetleri ne 3 İHA teslim edildi #1

    Deniz Kuvvetleri ne 3 İHA teslim edildi #2

    Deniz Kuvvetleri ne 3 İHA teslim edildi #3


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