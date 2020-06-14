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    Deniz Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimleri yapıldı

    Deniz Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimleri yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekata hazırlık eğitimlerinin 9-12 Haziran'da Akdeniz ve Ege Denizi'nde tamamlandığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 15:44
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    Deniz Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimleri yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin tamamlandığını duyurdu.

    Eğitim 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz’de gerçekleşti.

    32 ADET SAVAŞ GEMİSİ KULLANILDI

    Temel Deniz Harekat nevileri ve Amfibi Harekat eğitimlerinde; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı, deniz karakol uçakları ve helikopterler kullanıldı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, eğitimde suüstü gemileri ve deniz altılar tarafından da fiili silah ve torpido atışlarının icra edildiği bildirildi.

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