Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'de mayın mesaisi

MSB, Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Rus deniz kuvvetlerini önlemek amacıyla Odessa açıklarına yerleştirdiği mayınlar Karadeniz'e sürüklenmişti.

İstanbul Boğazı girişi ve İğneada açıklarında bulunarak imha edilen mayınlardan sonra Türkiye kıyılarında alarm durumu devam ediyor.

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." denildi.

"TESPİT EDİLEN MAYINLAR İMHA EDİLİYOR"

Konuya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Akar her ihbarın değerlendirildiğini belirterek, "Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" dedi.

"TÜM DENİZCİLER UYARILDI"

Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekimek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu.





"ROMANYA VE BULGARİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" cevabını verdi.

Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'de mayın mesaisi VİDEO







