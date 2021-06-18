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    Deniz Poyraz'ın cenazesinde kısa süreli gerginlik

    İzmir'de, HDP İl Binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Deniz Poyraz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kısa süreli gerginlik çıktı.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 18:53
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    Deniz Poyraz'ın cenazesinde kısa süreli gerginlik

    İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölen Deniz Poyraz'ın (38) cenazesinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki törende cenazeye katılan bazı kişiler, tabutun üzerine PKK paçavrasını örtmek istedi.

    PKK PAÇAVRASI TABUTA ÖRTÜLMEK İSTENDİ

    Bu sırada polis, PKK paçavrasının tabuta örtülmesine izin vermedi ve kısa süreli gerginlik çıktı.

    Gerginlik daha sonra yatıştırıldı.

    POLİSTEN CENAZEDE YOĞUN ÖNLEM

    Öte yandan polis ekipleri, cenazede herhangi bir provokasyon meydana gelmemesi için önceden yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Cami çevresinde bulunan bazı yolları trafiğe kapatan güvenlik güçleri, cenazeye katılanlara üst araması yaparak camiye aldı.

    Kılınan cenaze namazını ardından Deniz Poyraz'ın cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.

    Deniz Poyraz ın cenazesinde kısa süreli gerginlik #1

    TUNÇ SOYER DE CENAZEYE KATILDI

    Cenazeye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve HDP'liler katıldı.

    Deniz Poyraz ın cenazesinde kısa süreli gerginlik #2

    Deniz Poyraz ın cenazesinde kısa süreli gerginlik #3

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    Deniz Poyraz ın cenazesinde kısa süreli gerginlik #5

    Deniz Poyraz ın cenazesinde kısa süreli gerginlik #6

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