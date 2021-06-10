Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, müsilajın laboratuvar ortamında yüzde 99'a yakın su olan bir salgı olduğunu yayınladığı video ile açıkladı.

Marmara Denizi'ni saran ve Ege'ye kadar ulaşan 'deniz salyası' ile mücadele devam ediyor.

Başlatılan seferberlikle birlikte, Marmara kurtarılmaya çalışılıyor.

Deniz salyası temizliği devam ederken, ne olduğuna dair bilgilendirmeler yapılıyor.

Vatandaşlar gerekli bilgiye ulaşmak isterken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, bu konuyla ilgili bir video yayınladı.

"YÜZDE 99'U SU OLAN BİR SALGI"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Müsilaja daha yakından bakalım. Yüzde 99'u su olan bir salgı. Ancak suyu bir filtreden geçirmek suretiyle ayırmak oldukça güç. Laboratuvar ortamında yapılan analizde de bu net bir şekilde görülüyor.

Peki müsilajı topladık. Sudan nasıl arındıracağız?"

Deniz salyasının laboratuvar ortamında yakından incelenmesi VİDEO