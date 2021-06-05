Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kararlı olduklarını gelecek nesillere temiz bir Marmara bırakacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sorunun çözülmesi için Marmara Denizi'nden numuneler alındığını ifade eden Bakan Murat Kurum, kararlı olduklarını geçmişte temizlenemez denilen Haliç'in nasıl temizlendiyse Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununun da çözüleceğini söyledi.

145 SU ARITMA TESİSİ VARDI BU SAYI 1170'YE ÇIKTI

Murat Kurum, "Son 19 yılda, Cumhurbaşkanımız göreve başladığında ülkemizdeki atık su arıtma tesisi 145 taneydi. Nüfusumuzun sadece yüzde 35'ine hizmet veriyordu. Bugün baktığınızda; atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Amacımız hedefimiz, vatandaşımızın tamamına hizmet verecek şekilde atık su hizmeti vermektir. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Deniz salyasıyla ilgili son durum Murat Kurum'a soruldu ViDEO



TEMİZLENEMEZ DENİLEN HALİÇ...

1994 yılında Haliç de yanında yürünemeyen bir alandı. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı olduğu dönemde; temizlenemez denilen Haliç'le ilgili çok önemli bir çevre projesi yürüttü. Çevreye sevdalı bir liderimiz var.

Müsilaj konusunda da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok önemli bir çalıştay başlattık. Bütün Marmara belediyelerinin içinde olduğu bir çalışma yürütüyoruz.





EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Herkesin görüşünü, fikirlerini aldık değerlendiriyoruz. Yarın alacağımız eylem planlarını paylaşacağız. Bu noktada biz, her türlü desteği vermeye gayret göstereceğiz.

KARARLIYIZ

Amacımız, hedefimiz Marmaramızı gelecek nesillere bırakmaktır. Kararlıyız.. Her türlü sürecin destekçisi olacağız. Teknelerimiz şu an Marmara'da numuneler alıyor. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor. Çok kapsamlı bir eylem planı paylaşacağız." şeklinde konuştu.