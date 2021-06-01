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- Deniz salyasıyla kaplanan Marmara Denizi’nin dibi görüntülendi
Deniz salyasıyla kaplanan Marmara Denizi’nin dibi görüntülendi
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 11:18
- Güncelleme : 01.06.2021 - 11:51
Marmara Denizi, geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajla boğuşuyor.
İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin dibi yoğun salyanın etkisi altında.
Deniz salyası, uzmanlara göre 3 nedenden dolayı bu kadar yayıldı:
YAYILMASININ NEDENLERİ
“Birincisi, Marmara Denizi'nde 40 yıllık ortalama sıcaklık verileri dikkate alındığında deniz suyu, diğer yıllara göre artık iki buçuk derece daha yüksek sıcaklıkta.
İkincisi, Marmara Denizi'nin orijinal yapısı.
Üçüncü ise azot, fosfor, evsel ve endüstriyel atıkların denize karışmasıyla ortaya çıkan besin elementlerinin miktarının çok yüksek olması.”
Marmara'daki deniz salyası görüntülendi VİDEO
DALGIÇ KAMERAYA ALDI
Marmara Denizi'ni yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakan deniz salyası, bir dalgıcın kamerasına yansıdı.
Denizin dibinin görüntüsü tüyler ürpertirken, dalgıcın salyalardan güçlükle ilerlediği anlar da kayıtta yer aldı.