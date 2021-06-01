Deniz salyasıyla kaplanan Marmara Denizi’nin dibi görüntülendi

Bir dalgıcın kamerasına yansıyan görüntüler, içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlara göre böyle giderse Marmara Denizi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Marmara Denizi, geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajla boğuşuyor.

İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin dibi yoğun salyanın etkisi altında.

Deniz salyası, uzmanlara göre 3 nedenden dolayı bu kadar yayıldı:

YAYILMASININ NEDENLERİ

“Birincisi, Marmara Denizi'nde 40 yıllık ortalama sıcaklık verileri dikkate alındığında deniz suyu, diğer yıllara göre artık iki buçuk derece daha yüksek sıcaklıkta.

İkincisi, Marmara Denizi'nin orijinal yapısı.

Üçüncü ise azot, fosfor, evsel ve endüstriyel atıkların denize karışmasıyla ortaya çıkan besin elementlerinin miktarının çok yüksek olması.”

Marmara'daki deniz salyası görüntülendi VİDEO

DALGIÇ KAMERAYA ALDI

Marmara Denizi'ni yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakan deniz salyası, bir dalgıcın kamerasına yansıdı.

Denizin dibinin görüntüsü tüyler ürpertirken, dalgıcın salyalardan güçlükle ilerlediği anlar da kayıtta yer aldı.