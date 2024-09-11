Deniz Satar'ın İzmir paylaşımı Deniz Satar'ın İzmir paylaşımında son dönemde kötü koku yayması ve balık ölümleriyle günden olan Körfez sularının kötü görüntüsü dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ünlü spor spikeri Deniz Satar, İzmir'den fotoğraf paylaştı.

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü sunucunun fotoğrafında bu kez dikkat çeken başka bir ayrıntı vardı.

KÖRFEZ KİRLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraf için denizi arkasına alan Satar'ın paylaşımında Körfez sularının kötü görüntüsü dikkat çekti.

YORUMLARDA KİRLİLİK TEPKİSİ

Uzun süredir yaydığı kötü kokular ve yaşanan balık ölümleri ile kirlilik alarmı veren Körfez'in önünden paylaşılan fotoğrafa gelen yorumlarda da dikkat çekici şekilde bu konuya ilişkin ifadeler yer aldı.

KÖRFEZ'DE KİRLİLİK ALARMI

Türkiye'nin konuştuğu İzmir Körfezi'ndeki kirlilik yıllardır devam ederken tehlike alarm seviyesine ağustos ayında çıktı.

Körfez'de önce suyun rengi değişmeye başladı.

Daha sonra kötü kokular iyiden iyiye kendini hissettirirken balık ölümleri başgösterdi.

Yaklaşık 2 hafta önce ise Körfez kıyıları ölü balıklarla kaplandı.

ÇEVRE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bu çevre felaketi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerini alarma geçti.

Görevli ekipler İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı.

BELEDİYEYE 1,8 MİLYON CEZA

Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, “çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.