Deniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin elini ayağını ısırırım

'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a şarkıcı Deniz Seki sahip çıktı. Seki, "Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’a “Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?” şeklinde bir soru yöneltildi.

Avşar’ın Türkiye’nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tartışma yarattı.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?’ falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz

DENİZ SEKİ DESTEK ÇIKTI

Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından kendisine şarkıcı Deniz Seki'den destek geldi.

Seki, Hülya Avşar'ın çok özel bir kadın olduğunu söyleyerek, "Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım." dedi.

"HÜLYA AVŞAR ÇOK ÖZEL BİR KADINDIR"

Açıklamalarına devam eden Seki'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir.”

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz