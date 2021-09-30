Deniz taksi açılış ücreti 100 lira oldu

Deniz taksi açılış ücreti 100 lira oldu

İstanbul'da deniz taksi ücretleri belirlendi. 10 yolcu kapasiteli deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de deniz taksi ücretlerinin belirlenmesiydi.

İLK MİL İÇİN ÜCRET 100 LİRA

Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi.

Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZEL FİRMALARDA DA AYNI ÜCRET GEÇERLİ OLACAK

Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ deniz taksinin işleteceği taksilerde de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.