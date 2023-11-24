Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal Ege'de yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İHA

Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk hava sürüyor...

Meteoroloji'nin uyarıları peş peşe gelirken, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Açıklama geldi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "25.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 25.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)