Deniz Ülke Arıboğan, mülteci videolarıyla ilgili İran'ı işaret etti

Sosyal medyada dolaşıma sokulan mülteci videolarıyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Deniz Ülke Arıboğan, bu videoların istihbarat servisleri tarafından üretildiğini yazdı.

Ülkelerinden ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutan mülteciler gündemdeki etkisini sürdürüyor.

Son zamanlarda sosyal medyada çok sayıda mülteci videoları dolaşıma girerken bu görüntüler, tepkilerle beraber siyasete de malzeme oldu.

Yaşananlar üzerine görüntülerin yayın kaynağı merak edilmeye başlanırken akademisyen Deniz Ülke Arıboğan'dan konuyla ilgili bir uyarı geldi.

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Arıboğan, açıklamalarıyla İran'ı işaret etti.

"Ya geri zekalı olmalılar ya da ileri zekalı"

Eminönü'nde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlarla ilgil bir videoyu alıntılayan Arıboğan, söz konusu görüntülerin tahrik etme amacıyla istihbarat servisleri tarafından üretildiğini söyledi.

Arıboğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kanmayın! Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya geri zekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir.

"Sakin olun, tuzak var"

Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda aklıselim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi. Siz yine bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi söyleyim. Sakin olun derim; tuzak var!

"İran üzerinden gelip tahrikçi tavırla devreye girdiler"

Suriyeli aileler yıllardır Türkiye’de ve yarattığı birtakım sorunlara rağmen yerel halk tarafından tolere edildiler. Afganistan, Pakistan üzerinden gelenler (erkek gruplar) ise tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. 'İran' üzerinden geldiler. Kimin istihbaratı diye soranlara!"