Deniz Ülke Arıboğan: Tarihimizde Yahudi düşmanlığı yoktur Ensonhaber yayınına katılan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Türkiye'de oluşabilecek Yahudi karşıtlığına karşı dikkatli olunması gerektiğini, tepkilerin İsrail hükümeti olması gerektiğini belirtti.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırı sonrası İsrail ordusunun Gazze'de misillemesi ağır oldu.



Hamas'ın silahlı kanadına ait hedeflerden çok, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar 3 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Türkiye'de saldırılara yönelik protesto ve tepkilerin Yahudilere değil, İsrail hükümetine olmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Tarihimizde Yahudi düşmanlığı yoktur"

Tarihimizde Yahudi düşmanlığı yoktur. Tam tersine onlara düşmanca tavırlara karşı hep yardımcı olmuşuzdur. Belki dünyadaki ilk insani kurtarma operasyonunu İspanya'dan Yahudileri getirerek yapmışızdır. Museviler, Osmanlı toplumunun en değerli unsurları arasındadır. Sonradan İsrail'e karşı tepkiler oluşmuştur. İsrail'in ABD korumasındaki şımarık ve pervasız politikaları, Hakan Fidan'ın dediği gibi hırsızlık yapar gibi toprak çalmaları, sürekli yerleşimci yerleştirmeleri..

"Provokasyonlara gelmeyelim"