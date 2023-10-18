Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırı sonrası İsrail ordusunun Gazze'de misillemesi ağır oldu.
Hamas'ın silahlı kanadına ait hedeflerden çok, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar 3 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Türkiye'de saldırılara yönelik protesto ve tepkilerin Yahudilere değil, İsrail hükümetine olmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:
"Tarihimizde Yahudi düşmanlığı yoktur"
Tarihimizde Yahudi düşmanlığı yoktur. Tam tersine onlara düşmanca tavırlara karşı hep yardımcı olmuşuzdur. Belki dünyadaki ilk insani kurtarma operasyonunu İspanya'dan Yahudileri getirerek yapmışızdır. Museviler, Osmanlı toplumunun en değerli unsurları arasındadır. Sonradan İsrail'e karşı tepkiler oluşmuştur. İsrail'in ABD korumasındaki şımarık ve pervasız politikaları, Hakan Fidan'ın dediği gibi hırsızlık yapar gibi toprak çalmaları, sürekli yerleşimci yerleştirmeleri..
"Provokasyonlara gelmeyelim"
Haaretz gazetesinin attığı başlığı hiçbir gazete atamaz. Bütün her şeyin sorumlusu Netanyahu'dur diyorlar. Yahudi arkadaşlarım da böyle diyor. Dünyada Yahudi karşıtı hareketleri başlatacak şeyler yaptılar. Kendi ülkemizde Musevi vatandaşlarımıza sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Provokasyonlara gelmeden davranabilmek gerekli.
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