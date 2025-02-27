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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası kritik bir aşamaya gelindi..

Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi çağrıya giden süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başladı.

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti heyeti, Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurdu.

Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklamalar peş peşe gelirken, dikkat çeken bir açıklama da Deniz Ülke Kaynak'tan geldi.

tv100 özel yayınında konuşan Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, İmralı'nın mesajını değerlendirerek, “Bütün metni bir özeleştiri metni olarak okudum. Devletle ilgili daha önceki eleştirilere girmiyor. ‘200 yıldır bu topraklar üzerinde oyun oynanıyor’ diyor” ifadelerinde bulundu.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYOR VE BU ÇAĞRININ TARİHİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaparak, PKK'nın ömrünü tamamladığını bildirdi.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, şu ifadelerde bulundu:

Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Ayrıca, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirten Öcalan, devamında ise, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." ifadelerini kullanıldı.

"BÜTÜN METNİ BİR ÖZELEŞTİRİ METNİ OLARAK OKUDUM, DEVLETLE İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ ELEŞTİRİLERE GİRMİYOR"

Kaynak'ın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bütün metni bir özeleştiri metni olarak okudum. Devletle ilgili daha önceki eleştirilere girmiyor. ‘200 yıldır bu topraklar üzerinde oyun oynanıyor’ diyor.



Yani emperyalistlerin oyunları deniyor. İkincisi sosyalist bir hareket olarak başlayan bir örgütün nasıl milliyetçi savruluş içine girdiğini söylüyor. Ayrıca aşırı milliyetçi deniyor üstelik ve bunu savruluş olarak tanımlıyor. Bana göre yanlış bir yola gidiliyor. Aslında örgütün duruşunu beğenmediğini söylüyor.

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINI BERABER KURACAĞIZ DİYOR"

Bu yüzden de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını beraber kuracağız diyor. Demokratik toplum ve uzlaşma çağrısında bulunuyor. Burada da Türkiye Cumhuriyet’inden bahsediyor. Yeni bir Cumhuriyet kurmaktan bahsedilmiyor. Görebildiğim kadarıyla beklenen her şeyi söylemiş.



