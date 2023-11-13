Deniz Yücel'e soruldu: Özgür Özel emanetçi başkan mı? CHP Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği bastın toplantısında MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin fazla olması nedeniyle Özgür Özel'in emanetçi başkan olduğu algısına yanıt verdi. "Saygısızlık ve daha da ötesinde hadsizliktir"

ensonhaber.com

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk kez toplandı.

Genel merkezde gerçekleştirilen toplantıya, CHP’nin yeni lideri Özgür Özel başkanlık etti.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel bir basın toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda çeşitli sorular yanıtlandı.

Sorulardan biri ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kapsıyor.

Özgür Özel emanetçi başkan mı?

Yücel'e "MYK’da Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin ağırlıkta olduğu ve bu nedenle Özgür Özel için emanetçi başkan yorumları yapıldığı" sorusu yöneltildi.

"Saygısızlık ve daha da ötesinde hadsizliktir"

Yücel şu cevapla soruyu yanıtladı;

Sayın Özgür Özel’e emanetçi genel başkan yakıştırmasını yapmaları, en hafifinden Özgür Özel’e de Ekrem İmamoğlu’na yapılmış bir saygısızlık ve daha da ötesinde hadsizliktir. CHP’nin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir kişinin yakınlığıyla ya da uzaklığıyla belirlenmiyor.

"Yakınlık ya da uzaklık bir kriter değil"