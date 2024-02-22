Türkiye, KAAN'dan KIZILELMA'ya birçok yerli ve milli projeyi tek tek hayata geçirerek savunma sanayisinde kısa sürede büyük bir mesafe katetti.
İmza atılan projeler, barındırdığı üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
Ancak yurt dışında Türkiye'nin gelişimini kıskançlıkla izleyenler olduğu gibi, yurt içinde de bu başarıları iktidarın öncülüğünde yapılması nedeniyle hazmedemeyenler var.
"Bunları AK Parti yapmadı"
Muhalif gazetecilerden Deniz Zeyrek, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ın göğe yükselmesinin abartıldığını, bunun ve benzeri projelerin AK Parti'ye mal edilmesinin yanlış olduğunu savundu.
Zeyrek ayrıca, yapılan projeleri desteklediğini söylese de, bu projelerde devleti yönetenlerin katkısını görmezden gelmeye çalıştı.
"Öyle bir hava yarattılar ki sanki TOGG devletin"
İşte Deniz Zeyrek'in o açıklamaları:
Bunlarla hep gurur duyduk zaten. Bunları AK Parti yapmadı. KAAN'ı falan AK Parti yapmadı. TUSAŞ'ı, ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte.. Özel sektör bir araya gelmiş sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor.. Öyle bir hava yarattılar ki sanki TOGG devletin.
Tuncay Özkan da "Marmaray'ı Ecevit yaptı" demişti
Deniz Zeyrek'in bu açıklamaları, CHP'li Tuncay Özkan'ın 2019'da TBMM'deki bir konuşmasındaki söylemlerini hatırlattı.
Tuncay Özkan, çıktığı kürsüde AK Parti sıralarına dönerek, şu sözleri sarf etmişti:
'Marmaray’ı Ecevit yaptı.' dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit’e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, Orta Doğu bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm. Bravo! Kardeşim, çok doğru bir konuşma yaptın, Ecevit’in hakkını teslim ettin, aferin, bu kadar.
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