Denizli şehidini uğurladı: Gözyaşları sel oldu... Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

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İHA

Türkiye şehitlerini uğurluyor...

12 şehidin acısı tüm Türkiye'yi yakarken, şehitlerimizin kanı da yerde kalmıyor...

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirilirken akabinde ise Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi.

Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.

"Seni çok seviyorum..."

Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan’ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatlarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden olan şehit eşi Çilem Serinkan ile aile yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti.

Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)