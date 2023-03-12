Denizli Valisi Ali Fuat Atik kanser olmasına rağmen deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor Hatay'da koordinasyon valisi olarak görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in kanser olduğu öğrenildi. Boynuna kemoterapi şişesi takarak görevine devam eden Atik ile CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk röportaj gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm yurt tek yürek oldu.

Asrın felaketine karşı sürdürülen mücadele yüreklere dokunan hikayeler de ortaya çıkıyor.

Hatay'da koordinasyon valisi olarak çalışmalarını sürdüren Denizli Valisi Ali Fuat Atik, o hikayelerden yalnızca birisi.

Kanser olmasına rağmen deprem bölgesinden gitmiyor

Vali Atik'e 3 ay önce bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Kanser olduğunu saklayan Atik, deprem bölgesindeyken hastalığı ortaya çıkınca gönderilmek istendi. Atik'in cevabı ise "Gitmem" oldu.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, koordinatör Vali Ali Fuat Atik ile Hatay'da görüştü.

Vali Atik, zaman zaman tedavisini konteynerde ya da Adana'da bir hastanede alıyor.

"Burayı bırakıp gidemezdik"

"Hastalığınıza rağmen neden gitmediniz?" sorusuna ise Atik şu cevabı verdi:

"Biz buraya göreve geldik. Buradaki insanların acılarının haberlerini yaptınız. Bizim burada olmamız gerekiyordu. Çalışmamız gerekiyordu. Burayı bırakıp gidemezdik. Yardıma ihtiyacı olan insanlara bilgi birikimimizle yardımcı olmalıydık. Ve buradayız."

"Bu günler için devletimiz bizi yetiştirdi"

Hastalığının ortaya çıkmasıyla görev yerinden gönderilmek istendiğini belirten Vali Atik şöyle konuştu:

"Sayın İçişleri Bakanımız bile gitmemi bizzat söyledi. Ancak benim için el vermedi. Çünkü bir işe başladım onu bitirmem gerekiyor. Bu günler için devletimiz bizi yetiştirdi. Vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Devlet adamı olmak böyle bir şey."

"Tüm odak noktamız vatandaşımız"

3 yıldır Denizli Valisi olarak görev yapan Atik bütün ısrarlara rağmen Hatay'dan dönmek istemediğini belirtiyor. Tedavisinin ise iyi gittiğini söyleyen Ali Fuat Atik, "Burada olmak, çalışmak çok iyi geldi. Biz kendimizi unuttuk burada, tüm odak noktamız vatandaşımız" diyerek görevine devam edeceğini açıkladı.

"Boynuna taktığı kemoterapi şişesiyle çalışıyor"

Sosyal medya hesabından da Vali Atik ile fotoğrafını paylaşan Fulya Öztürk şu cümleleri kurdu: