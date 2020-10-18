Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.59
-1.91%
19ºC
İstanbul
Yağmur 19 C
    Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e imla hatası eleştirileri

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e imla hatası eleştirileri

    Esnafa karşı sert tavrıyla gündem olan Denizli Valisi, 'özür' açıklaması yaptı. Ancak Vali bu kez de bozuk Türkçesiyle eleştiri konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 13:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı denetimler sırasında esnafa karşı tavrı büyük eleştiri konusu olan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

    Atik, ortaya çıkan görüntüler için "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifademin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" açıklaması yaparken, vatandaşlardan özür dilediğini de belirtti.

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik e imla hatası eleştirileri #1

    ŞİMDİKİ TARTIŞMA İMLA HATALARI

    Söz konusu döner restoranının kapatılmadığını belirten Vali Atik'in açıklama metninde sıkça görülen imla hataları da ayrıca eleştiri konusu oldu.

    Sosyal medya üzerinden imla hataları nedeniyle ağır eleştirilen Vali Atik'in açıklamaları ve hataları şu şekilde;
    Denizli Valisi Ali Fuat Atik e imla hatası eleştirileri #2

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in dönerci ile diyaloğu İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir