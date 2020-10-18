Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e imla hatası eleştirileri

Esnafa karşı sert tavrıyla gündem olan Denizli Valisi, 'özür' açıklaması yaptı. Ancak Vali bu kez de bozuk Türkçesiyle eleştiri konusu oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı denetimler sırasında esnafa karşı tavrı büyük eleştiri konusu olan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Atik, ortaya çıkan görüntüler için "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifademin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" açıklaması yaparken, vatandaşlardan özür dilediğini de belirtti.

ŞİMDİKİ TARTIŞMA İMLA HATALARI

Söz konusu döner restoranının kapatılmadığını belirten Vali Atik'in açıklama metninde sıkça görülen imla hataları da ayrıca eleştiri konusu oldu.

Sosyal medya üzerinden imla hataları nedeniyle ağır eleştirilen Vali Atik'in açıklamaları ve hataları şu şekilde;



Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in dönerci ile diyaloğu İZLE