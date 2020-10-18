Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten dönerciye üslup özrü

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri sırasında döner ustasıyla yaşadığı diyalogda kullandığı ifadelerin kendisini de üzdüğünü belirterek, vatandaştan özür dilediğini bildirdi.

Denizli'de 16 Ekim'de koronavirüs denetimlerine Vali Ali Fuat Atik de katıldı.

Esnafa uyarılarda bulunan Atik, bir dönerci dükkanında ustanın maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takmasına ve işletme çalışanlarının eldiven takmamasına tepki göstererek kapatma cezası uygulattı.

Bu olaydan sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bazı medya organlarında, "Denizli Valisinden esnafı azarlayıcı tavır" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KONUNUN HASSASİYETİ ANLAŞILACAKTIR"

Bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in dönerci ile diyaloğu ViDEO