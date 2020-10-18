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- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten dönerciye üslup özrü
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten dönerciye üslup özrü
- AA
- 18.10.2020 - 12:38
- Güncelleme : 18.10.2020 - 12:38
Denizli'de 16 Ekim'de koronavirüs denetimlerine Vali Ali Fuat Atik de katıldı.
Esnafa uyarılarda bulunan Atik, bir dönerci dükkanında ustanın maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takmasına ve işletme çalışanlarının eldiven takmamasına tepki göstererek kapatma cezası uygulattı.
Bu olaydan sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bazı medya organlarında, "Denizli Valisinden esnafı azarlayıcı tavır" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"KONUNUN HASSASİYETİ ANLAŞILACAKTIR"
Bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.