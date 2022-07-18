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    Denizli'de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

    Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.
    • 18.07.2022 - 20:35
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    Denizli'de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

    Denizli'nin Çal ilçesi Develler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

    Bölgeye ekipler sevkedildi

    Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.

    2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

    Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını, 2 saatlik yoğun çabalarının ardından kontrol altına almayı başardı.

    İHA'nın haberine göre soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alan ise küle döndüğü öğrenildi.

    Denizli de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü #1

    Denizli de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü #2

    Denizli de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü #3

    Denizli de 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü #4


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