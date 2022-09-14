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Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 14.09.2022 - 17:44
- Güncelleme : 14.09.2022 - 17:54
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli Bozkurt ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.
3.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, kısa sürede gündem oldu.
Derinliği 12.40 kilometre
Saat 17.34 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12,40 kilometre olarak açıklandı.
Bölgede hasar ve yaralanma olmadı.