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    Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 14.09.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:54
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    Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli Bozkurt ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    3.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, kısa sürede gündem oldu.

    Derinliği 12.40 kilometre

    Saat 17.34 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12,40 kilometre olarak açıklandı.

    Bölgede hasar ve yaralanma olmadı.

    Denizli de 3.6 büyüklüğünde deprem #1


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