Denizli'de aileye Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

Hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen genç, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını gelin olarak getirdi.

Denizlili iş insanı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti.

Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı.

KENDİSİNE YARDIMCI OLAN KIZLA OĞLUNUN EVLENMESİNİ VASİYET ETTİ

Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu.

BABASI 2 BUÇUK AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti. Baba Kara vefatından önce hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla oğlunun evlenmesini vasiyet etti. Murat Kara daha sonra 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao’yu Türkiye’ye getirerek evlendi.

AFRİKALI ZEYNEP 2021 YILINDA ABLASI MERYEM'İ EVLENDİRDİ

Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao’nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue’da Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli’ye getirdi.

2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue’ya Türkiye’de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

AFRİKALI GELİNLER DE ÖNCE KARDEŞİ, ABLASI VE ŞİMDİ DE ARKADAŞLARINI EVLENDİRDİLER

Babalarının vasiyetini yerine getiren Murat Kara’nın ardından kardeşi Ali Kara’da iş için gittiği Fildişi Sahili'nde yengesi Zeynep Vanessa Koudiao’nun arkadaşı Ninna İnes Gbe ile tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı veren çift Türkiye’ye dönmek üzere hazırlık yaptı.

Aile diğer gelinlere seçtiği Türk isimlerinden sonra Ninna İnes Gbe’ye ise ‘Leyla’ adını verdi. Nikah işlemleri için başvuruda bulunan çift Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonunda Ali Kara ile Leyla Ninna İnes Gbe dünya evine girerek imzalarını attı.

"BİR YASTIĞA BAŞ KOYDUK"

Dünya evine giren çift nikah törenin ardından mutluluklarını dile getirdi.

Damat Ali Kara, "Çok mutluyuz, birbirimizi sevdik, gönül verdik. Allah tamamını erdirsin, bir yastığa baş koyduk. İnşallah böyle mutlu mesut nice senelere gideriz." dedi.

"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Gelin Leyla Ninna İnes Gbe Kara ise, "Şuanda farklı duygular içerisindeyim ama zamanla her şey yoluna girecek. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Damadın kardeşi Murat Kara, "2,5 yıl oldu evleneli, şuanda çok mutluyuz. Ömür boyu inşallah devam edecek. Şimdi 3’üncüyü getirdik darısı bizim oğlanın başına” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Zeynep’in kardeşi Meryem ile evlenen İlhan Bat, "Bende bir yıllık evliyim, Ali arkadaşımız mutlu mesut olsun. Güzel bir gün, mutlu bir gün biz çok mutluyuz. Mutluluklar diliyorum." dedi.

Türkiye’ye Kara ailesine ilk gelin olarak gelen Zeynep Vanessa Koudiao, "3 yıl oldu, sonra arkamdan ablamla benim Meryem ablam geldi. Şimdi ise benim arkadaşım geldi o da Leyla. Biz çok mutluyuz." diye konuştu.