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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan Mehmet Egeli idaresindeki otomobil, park etmeye çalışan Süleyman Torga'nın kullandığı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil hurdaya döndü.

BİRİ BEBEK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, transitte bulunan Süleyman Torga, 4 yaşındaki çocuğu ve 3 aylık bebeğini, ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından otomobilde bulunan sürücü Mehmet Egeli'ye yapılan testler sonucunda alkollü olduğu öğrenildi.

Otomobilin yan koltuğunda oturan Kadir Egeli'nin, sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTA SIKIŞAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Araçta sıkışan Kadir Egeli, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından çıkartıldı.

Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.