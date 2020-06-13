Denizli'de araçla takla attılar, yara almadan kurtuldular

En Son Haber

Denizli'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobildeki 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.

Denizli'de, Denizli- Antalya yolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada Antalya'dan Denizli yönüne gelen Mehmet Demir (38) yönetimindeki 32 DG 348 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Demir, eşi Şeyma (28), çocukları Demiralp (3) ve Mahinur Azra (7) kazadan yara almadan kurtuldu.

Demir Ailesi, ters dönen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan çocukların üzerine battaniye örtüldü.