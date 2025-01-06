Denizli'de aranan 2 kişi yakalandı

İHA

Denizli’de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir, hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 olmak üzere toplam iki şahıs tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma neticesinde hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı. Ayrıca yine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. İşlemlerinin ardından iki şahıs cezaevine teslim edildi.