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Denizli'de aşı karşıtı gazeteci koronavirüse yenildi

Denizli'de aşı karşıtı gazeteci koronavirüse yenildi

56 yaşındaki yerel bir internet sitesinin kurucusu olan gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gazetecinin aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen aşı yaptırmadığı öğrenildi.