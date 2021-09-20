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    Denizli'de aşı karşıtı gazeteci koronavirüse yenildi

    Denizli'de aşı karşıtı gazeteci koronavirüse yenildi

    56 yaşındaki yerel bir internet sitesinin kurucusu olan gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gazetecinin aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen aşı yaptırmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:06
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    Denizli'de yerel bir internet sitesinin kurucusu olan gazeteci Erol Kes (56), yaklaşık 2 hafta önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Testler sonucu Kes'e koronavirüs teşhisi konuldu.

    ENTÜBE EDİLDİ

    Evinde karantinaya giren Kes, fenalaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan Kes, durumunun ağırlaşması nedeniyle 12 Eylül'de entübe edildi.

    YAKINLARININ ISRARINA RAĞMEN AŞI YAPTIRMADI

    Evli ve 2 çocuk babası Kes, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Kes'in aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği belirtildi.

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    “BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

    Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Koronavirüs nedeniyle tedavi gören meslektaşımız Erol Kes'in vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Kes'in cenazesi, bugün öğle vakti Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Denizli de aşı karşıtı gazeteci koronavirüse yenildi #2

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