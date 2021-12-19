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    Denizli'de beklenen ilk kar düştü

    Akşam saatlerinde beklenen kar yağışı, etkisini göstermeye başlarken hava sıcaklığı -6 derecelere indi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 09:05
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    Denizli'de beklenen ilk kar düştü

    Meteorolojinin 18 Aralık 2021 Cumartesi günü için uyardığı kar yağışı akşam saatlerinde Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent merkezinde de yağış görülmeye başladı.

    KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Beklenen kar yağışı Denizli’nin birçok noktasında etkili oldu.

    Kar yağışı Çameli ve Kale ilçesinde de etkili olurken vatandaşlar, beyaza bürünen otomobillerinin üzerini temizledi.

    HAVA SICAKLIĞI -6 DERECELERE İNDİ

    Bazı vatandaşlar ise kar yağışı keyfini çıkarırken fotoğraf çektirdi. Kısa süre içerisinde etkili olan kar yağışıyla sürücüler ise zor anlar yaşadı.

    Öte yandan; hava sıcaklığı kent merkezinde 2 dereceye kadar düşerken ilçelerde ise genellikle -6 derecelere kadar düştüğü görüldü.

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #1

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #2

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #3

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #4

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #5

    Denizli de beklenen ilk kar düştü #6

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